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Общество

Эксперты назвали пять лучших автомобилей-долгожителей

Машины являются узнаваемыми и популярными
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Эксперты из Великобритании составили рейтинг автомобилей-долгожителей. В британском издании Autocar назвали марки известных машин, которые имеют многолетнюю историю выпуска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


И на первом месте этого списка расположился Chevrolet Corvette. Первый автомобиль вышел с конвейера в 1953 году. С тех пор, постоянно обновляясь, машина оставалась одной из самых популярных на авторынке США.



«Серебро» завоевал Mercedes-Benz S-Class, выпуск которого приходится на 1972 год. Модернизация привела к тому, что сейчас это авто является синонимом комфорта.



В тройку лидеров вошел Jeep Wrangler 1941 года выпуска. В те годы внедорожник был известен под названием Willys MB. Изначально машина разрабатывалась для нужд военных, ну а позже Jeep Wrangler пришелся по душе и обычным автолюбителям.



Четвертую строчку занимает Porsche 911 – выпуск купе был организован в 1964 году. Сегодня мы имеем дело уже с шестой генерацией этой модели. Наряду с современными характеристиками, авто по-прежнему сохраняет свой фирменный стиль.



Ну и в замыкает пятерку долгожителей Ford Mustang. Это авто – американская легенда, увидело свет в 1964 году. Конечно, сейчас модель 6 поколения отвечает современным требованиям рынка - Ford Mustang оснащен 304-сильным мотором.



Как мы видим, машины выпускаются десятилетиями и одновременно являются лидерами по узнаваемости и популярности

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