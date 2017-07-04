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Спорт

Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций-2017

Матч побил рекорд посещаемости на турнире
Фото: ftbl.ru Фото: ftbl.ru
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В финале Кубка конфедераций 2017 года, который прошел в России, сборная Германии обыграла команду Чили и впервые в истории стала победителем турнира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Встреча, которая состоялась в воскресенье на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Германии. Единственный гол, который определил судьбу Кубка, на 20-й минуте забил Ларс Штиндль.

Надо сказать, что матч побил рекорд посещаемости на турнире, собрав на трибунах более 57 тыс. зрителей.

Отметим, что по итогам турнира форвард немецкой сборной Тимо Вернер был признан лучшим бомбардиром (он забил три мяча). Лучшим голкипером турнира стал вратарь чилийской сборной Клаудио Браво: в трех матчах он пропустил два мяча, а в полуфинальной игре с португальцами отразил три послематчевых пенальти.

К слову, несколько ранее 2 июля состоялся матч за третье место, в рамка которого сборная Португалии обыграла мексиканцев со счетом 2:1.

Напомним, что Кубок конфедераций -2017 проходил с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге.

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