В среду ДОСААФ России отпразднует 90-летие митингом и автопробегом

Маршрут акции будет пролегать через 82 субъекта России

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

В среду, 5 июля, в 10 часов во Владивостоке на Корабельной Набережной в районе мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ» состоится торжественный митинг, посвященный празднованию 90-летия со дня основания организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». После торжественной церемонии будет дан старт международному автопробегу от Владивостока до Севастополя и Минска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как отмечают организаторы, маршрут акции общей протяженностью около 12 тысяч километров будет пролегать через 82 субъекта России, а также города Беларуси.

Особенность этого масштабного мероприятия состоит в том, что на старт выйдут не только колонны автомобилей ДОСААФ России, но и другие общественные объединения: конная эстафета войсковых казачьих обществ, велосипедисты и мотоциклисты.

В столицах субъектов России участники автопробега примут участие в митингах и церемониях возложения цветов и венков к мемориалам славы, выступлениях творческих коллективов и мастеров сцены, патриотических акциях, показательных выступлениях подразделений Минобороны, сдаче нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».