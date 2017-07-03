Жители Владивостока отметили День города в тельняшках

В празднике приманили участие взрослые, дети и даже животные

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Вчера, 2 июля, на набережной Спортивной гавани Владивостока прошёл большой семейный праздник «Город в тельняшке». Мероприятие было организовано специалистами Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского при поддержке администрации города и приурочено ко Дню города и Дню работников морского и речного флота. Участниками праздника стали горожане и гости города, одетые в тельняшки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Открылся праздник запуском полосатого воздушного змея и концертной программой в амфитеатре Спортивной набережной.

В прогулочной зоне около большого фонтана работали локальные конкурсные зоны.

В празднике участвовали и домашние питомцы в тельняшках.

Все желающие приняли участие во флешмобе #водавода. Взрослые и дети обливали друг друга водой из водных пистолетов и бутылок.

В амфитеатре выступил эстрадный оркестр морского университета с детскими и молодежными творческими коллективами, а выпускники школ города танцевали вальс.