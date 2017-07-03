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Общество

Две автотранспортные компании Владивостока оштрафованы на грязные автобусы

Мониторинг работы общественного транспорта проходит в непрерывном режиме
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Две автотранспортные компании Владивостока оштрафованы на ненадлежащее санитарное состояние автобусов. Таковы итоги проверки, которые провели на минувшей неделе сотрудники управления транспорта администрации города. Руководителям предприятий направлены уведомления о наложении штрафа в размере пяти тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Как пояснили в управлении транспорта, речь идет о компаниях «Каслар» и «Влад Рейс». «Каслар» будет оштрафована за ненадлежащее санитарное состояние автобуса с номером АВ 172/25 rus, осуществляющего перевозку пассажиров по маршруту 7Т «Ж/д вокзал – Баляева», и автобуса В 880 ЕТ/125 rus, который работает на маршруте № 54 «Луговая – Баляева – 1-я Речка – Луговая».

ООО «Влад Рейс» оштрафовано за два грязных автобуса на маршруте № 60 «Маяк – 1-я Речка – Завод «Варяг»» (номера машин АВ 079/25 rus и ВО 745/25 rus). Кроме того, водителю автобуса с номером ВО 745/25 rus предстоит заплатить штраф в размере восьми тысяч рублей за курение в салоне.

В администрации города напоминают, что мониторинг работы общественного транспорта во Владивостоке проходит в непрерывном режиме. Обращения граждан по вопросам работы транспорта принимают по тел. 260-52-52, 243-37-95. Диспетчерские услуги в городе оказывает муниципальное казенное учреждение «Автоматизированный диспетчерский центр», тел. 260-52-52.

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