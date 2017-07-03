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Владивостокцы продолжают обращаться за компенсацией летнего отдыха детей

Размер компенсации составляет 50% стоимости путевки
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Компенсацию в размере до 10 тысяч рублей могут получить владивостокцы, дети которых проводят свой отдых в оздоровительных лагерях. Об этом сообщают в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Заявления на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские лагеря принимаются в Многофункциональных центрах города и двух районных отделах управления по исполнению программ по поддержке населения, - рассказала Людмила Пасечная, начальник отдела по работе с населением администрации города Владивостока. - Получить компенсацию могут родители и законные представители детей от 6,5 до 15 лет».

На сегодняшний день в управление по исполнению программ по поддержке населения обратилось уже 227 человек. Общий размер компенсации составляет 1 миллион 792 тысячи рублей.

Напомним, что размер компенсации составляет 50% стоимости путевки, но не более 10 000 рублей на одного ребенка в год, воспитывающегося в семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. На компенсацию в 50%, но не более 8 000 рублей, могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом выше величины прожиточного минимума.

Для получения выплаты родителям (законным представителям) необходимо представить следующие документы:

1. Заявление на компенсацию с указанием банковских реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации, для зачисления денежных средств и данных документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) с регистрацией по месту жительства в г. Владивостоке (с предъявлением оригинала);

3. Копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала) и копия паспорта ребенка, достигшего 14 лет (с предъявлением оригинала) с регистрацией по г. Владивостоку;

4. Оригинал отрывного талона (корешка) путевки, подтверждающего пребывание ребенка в организации отдыха;

5. Оригинал документа, подтверждающего расходы по приобретению путевки;

6. Выписка из банка с указанием реквизитов банковского счета.

Приём документов ведется в Многофункциональных центрах города, а также в двух районных отделах управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, расположенных по адресам:

- ул. Ильичева, 15, каб. 10а, тел. 261-42-01;

- ул. Калинина, 116, каб. 11, тел. 261-43-07.

Приём документов в районных отделах осуществляется по понедельникам, вторникам и средам с 9 до 17 часов, обеденный перерыв с 13:00 -13:45. Заявления на компенсацию в Многофункциональных центрах принимают по графику работы учреждений.

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