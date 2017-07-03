Владивосток готовится к празднованию Дня семьи, любви и верности

Вход свободный

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Принять участие в конкурсах, викторинах и развлечениях смогут все желающие в День семьи, любви и верности, который будет отмечаться в предстоящую субботу, 8 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Праздничная программа начнётся в 14 часов на концертной площадке возле Дома молодёжи (проспект 100-летия Владивостока, 103), - рассказала Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации города. - Гостей праздника ждёт множество интересных сюрпризов».

В рамках празднования пройдёт также концертно-развлекательная программа с выступлением творческих коллективов и исполнителей приморской столицы. Развлекать самых маленьких гостей праздника будут аниматоры.

Администрация города Владивостока приглашает жителей и гостей приморской столицы на празднование Дня семьи, любви и верности. Вход свободный.