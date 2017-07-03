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Пенсионерка во Владивостоке отдала мошенникам 100 тысяч рублей

Злоумышленники пытаются застать жертв врасплох
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Телефонные мошенники активизировались в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В отделение полиции обратилась 76-летней жительницы Владивостока, которая сообщила, что неизвестный позвонил по телефону и сообщил, что ее племянник сбил человека и находится в полиции. За оказание помощи в закрытии уголовного дела мошенник потребовал 100 тысяч рублей. К дому женщины в установленное время подъехал курьер, которому она отдала деньги.

Стоит отметить, что довольна часто злоумышленники представляются сотрудниками банка, которые сообщают о блокировке счета, после чего предлагают устно сообщить реквизиты карт или ввести определенную комбинацию цифр. После совершения данных операций денежные средства списываются с банковского счета потерпевших.

Гражданам следует сохранять следует сохранять спокойствие, не бояться запугиваний и угроз, ни в коем случае не сообщать посторонним реквизиты банковских карт, пин-код и не отправлять их на номера телефонов в смс-сообщении.

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