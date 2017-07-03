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Общество

Ученые узнали, какие детские сладости могут вызвать рак

Специалисты составили список опасных продуктов
Фото: edabezvreda.ru Фото: edabezvreda.ru
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Ученые составили список «вкусняшек» для детей могут вызвать рак, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime. В список попали пирожные в упаковках, фруктовые желатинки, M&Ms, чипсы и газировка.

По словам специалистов, пирожное в пакетах содержит большое количество сахара, кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, декстрозы и TBHQ - химиката, который получают из нефти.

Специалисты провели исследование на крысах, в результате у животных развивалась слепота, начала набухать печень, появились судороги и паралич.

Как оказалось "фруктовый" вкус желатинкам дает эритрозин - продукт, производный от нефти. Стоит отметить, что данное вещество даже запретили для использования в косметике: доказано, что приводит к опухолям щитовидной железы. M&Ms содержат малое количество шоколада, и большое - химикатов, которые способны спровоцировать развитие злокачественных опухолей в головном мозге, а также привести к повреждению ДНК.

В чипсах используют искусственный краситель под профессиональным названием Yellow 6, который также получают из нефти, и он служит "сырным" ароматизатором. Кроме того, в чипсах имеется метилбензоат и этиловый эфир метилфенидат. Последним в списке продуктов оказалась газировка разных видов. Ученые отмечают, что количество сахарозаменителей в подобных напитков просто зашкаливает.

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