Школьники Владивостока за работу в ремонтных бригадах получают 4500 рублей

На работу берут старшеклассников с 14 до 17 лет

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Десятиклассник Егор Найдышев в ремонтной бригаде 74-й школы Владивостока работает второе лето. Говорит, что работу дают не самую сложную, но и легкой ее не назовешь. Перенести стулья, убрать мусор, побелить бордюры, помочь с благоустройством территории. Работа длится 10 дней по 4 часа. А заработок составит 4500 рублей.«Мы сейчас школу к ремонту готовим, старую мебель убираем, мусор выносим, – рассказывает Егор. А девочки в основном в библиотеках работают».

Одноклассницы Егора уже несколько дней распаковывают новые учебники и проставляют в них печати школы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Напомним, ремонтные бригады работают во всех школах Владивостока уже несколько лет. Обычно за летний сезон проходит три смены. Работа находится всем: полоть клумбы, готовить школу к ремонту, наводить порядок на территории и многое другое. На работу берут старшеклассников с 14 до 17 лет.