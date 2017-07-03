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Общество

ЕГЭ-2017 завершился в Приморье

ЕГЭ-2017 проходил в 87 пунктах проведения экзамена
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Основной этап единого государственного экзамена завершился в Приморье. В аттестации приняли участие около 10 тысяч жителей края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Как сообщили в департаменте образования и науки, средний балл ЕГЭ по обязательным предметам остается на уровне прошлого года.

«Средний балл по математике базового уровня – 14, профильного – 46. Эти показатели соответствуют уровню прошлого года. Немного повысился средний балл по русскому языку – с 62 в прошлом году до 63 в этом», – отметили специалисты.

Более 80 баллов, или оценку «отлично» по базовой математике получило 2473 участника – это более 35% от общего количества экзаменуемых. В прошлом году количество отличников составило 1 894 человека или почти 27%. Отличниками по профильной математике стали 263 участника – это более 4% от числа сдававших. При этом два участника набрали 100 баллов. По русскому языку результаты оказались лучше, чем в прошлом году. Выше 80 баллов набрало 1 043 участника, что на 59 человек больше, чем в 2016.

Самым популярным предметом по выбору стало обществознание – этот предмет сдавало почти пять тысяч участников ЕГЭ. Средний балл составил 53, один человек в этом году набрал 100 баллов.

«Вторым по популярности предметом является физика – его сдавало 2,5 тысячи участников. Средний результат повысился по сравнению с прошлым годом и составил 49 баллов, при этом два участника набрали 100 баллов. В прошлом году стобалльников по данному предмету не было», – рассказали в департаменте.

Если участники хотят поднять свой балл, улучшить результат, они могут это сделать в следующем году, в досрочный период ЕГЭ-2018, добавили специалисты. А те, кто получил «неуд», получат шанс пересдать экзамен в дополнительный период в сентябре.

ЕГЭ-2017 проходил в 87 пунктах проведения экзамена (ППЭ). Работал институт общественных наблюдателей, которые следили за тем, чтобы непосредственно в каждом пункте проведения экзамена не было нарушений, и все выпускники были в равных условиях. Так, в этом году процент онлайн-видеонаблюдения за аудиториями, где проходят экзамены, составил более 90%, что обеспечило максимальную прозрачность процедуры.

«В течение основного этапа Единого государственного экзамена в Приморье зафиксировано около 30 нарушений в пунктах проведения экзаменов со стороны участников. В основном нарушения связаны с использованием шпаргалок и телефонов. Такие участники удалялись с экзамена, в настоящее время ведется работа по привлечению их к административной ответственности», – сообщили в ведомстве.

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