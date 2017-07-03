Во вторник в Приморье пройдут грозовые дожди

Во Владивостоке существенных осадков не ожидается

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 июля, Приморье находится во власти циклона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае сохраняются грозовые дожди, временами сильные. Температура воздуха +21…+32 °C, на побережье +13…+20 °C.

На реках края ожидается подъем уровней воды. Выхода рек из берегов, опасных гидрологических явлений не прогнозируется.

Во Владивостоке ночью шел дождь, выпало 5 мм. Температура воздуха понизилась до +13 °C. Днем в городе облачно, небольшой, временами умеренный дождь. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха +14…+16 °C.

Завтра в Приморье сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Температура воздуха +7…+18 °C, днем +20…+27 °C, на побережье +13…+19 °C.

Во Владивостоке ночью облачно, возможен небольшой дождь, туман. Температура +13…+15 °C. Днем переменная облачность, без существенных осадков, температура +17…+20°C.