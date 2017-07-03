37 приморцев заболели вирусным гепатитом А

Туристам советуют делать прививки при поездках в Европу, США и Чили

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

В Приморском крае за первые пять месяцев текущего года вирусным гепатитом А заболели 37 человек (показатель - 1,99 на 100 тыс. населения), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. Это на 81% больше аналогичного периода 2016 года (показатель 1,1 на 100 тыс. населения) и на 34,5% больше средне-многолетнего показателя (показатель 1,48 на 100 тыс. населения).

Справка:

Острый гепатит А - это острая инфекционная болезнь, при которой единственным источником вируса является человек. Продолжительность инкубационного периода - от 7 до 50 дней, чаще всего - 35 дней. Передача вируса осуществляется преимущественно водным, пищевым либо контактным путями. Болезнь проявляется в типичных случаях общим недомоганием, повышенной утомляемостью, отсутствием аппетита, тошнотой, рвотой, желтушностью склер и кожных покровов, темной мочой и обесцвеченным стулом.

Наиболее эффективной мерой профилактики гепатита А является вакцинация. К мерам неспецифической профилактики относят соблюдение правил личной гигиены, употребление безопасных в эпидемиологическом отношении пищевых продуктов и воды.

Гражданам, выезжающим в страны Европы, специалисты рекомендуют сделать прививку против гепатита А с целью профилактики заболевания, так как только за истекшие полгода о 1188 подтвержденных случаях заболевания гепатитом А сообщили 15 стран ЕС: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Швеция, и Великобритания. Большинство заболевших было выявлено в Нидерландах, Великобритании и Испании.

ВОЗ также сообщает о росте заболеваемости гепатитом А в двух странах Северной и Южной Америки. С мая 2017 года 706 случаев заболевания гепатитом А зарегистрированы в Чили. В США Департамент здравоохранения Нью-Йорка отметил увеличение числа случаев гепатита.