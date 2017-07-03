Корабль «Совершенный» стал авианесущим

На борт новейшего корвета ТОФ впервые сел вертолет

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

На палубу новейшего корвета проекта 20380 «Совершенный», который сейчас проходит государственные испытания в море, впервые сел вертолет Ка-27, сообщили РИА VladNews в пресс-службе Минобороны России.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев, в ходе испытаний экипаж противолодочного и поисково-спасательного вертолета Ка-27 совершил более 20 посадок во время движения корабля, когда он стоял на якоре и находился в дрейфе. Взлеты и посадки производились как в светлое, так и в темное время суток.

Перед экипажами стояла задача проверить готовность систем корвета к приему вертолета, а также надежность систем стартового командного пункта корабля. По словам руководителя полетов и представителей госкомиссии, полеты прошли успешно, все поставленные задачи выполнены, системы исправны, замечаний нет.

Напомним, что корвет, построенный на «Амурском судостроительном заводе», сейчас проходит государственные испытания, после которых пополнит ряды ВМФ РФ. Он уже провел артиллерийские стрельбы, во время которых сбил крылатую ракету условного противника. Также была проверена работоспособность гидроакустических систем корабля.