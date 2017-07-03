В России МРОТ вырос на 4%

С 1 июля текущего года минимальный размер оплаты труда увеличился на 4% (то есть на 300 рублей) и составил 7,8 тысячи рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету". В Минтруде сообщили, что сейчас МРОТ актуален для почти 890 тысяч российских работников, более 70% из которых - бюджетники.
"Теперь соотношение МРОТ к прожиточному минимуму составит 73%", - сообщил глава Минтруда Максим Топилин на сайте ведомства, напомнив, что предыдущее повышение МРОТ производилось год назад - 1 июля 2016 года.