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В России МРОТ вырос на 4%

Изменение наступило с 1 июля текущего года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

С 1 июля текущего года минимальный размер оплаты труда увеличился на 4% (то есть на 300 рублей) и составил 7,8 тысячи рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету". В Минтруде сообщили, что сейчас МРОТ актуален для почти 890 тысяч российских работников, более 70% из которых - бюджетники.

"Теперь соотношение МРОТ к прожиточному минимуму составит 73%", - сообщил глава Минтруда Максим Топилин на сайте ведомства, напомнив, что предыдущее повышение МРОТ производилось год назад - 1 июля 2016 года.

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