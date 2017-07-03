Сотрудники ППС Находкинского линейного отдела полиции на транспорте на автодороге, проходящей вдоль ж/д путей в районе остановочной платформы «Горбольница», обнаружили двух граждан 31 и 45 лет, которые несли три алюминиевые детали с электроподстанции. Общий вес изъятого составил порядка девяти килограммов. Проводится проверка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.
Два приморца пойманы на краже деталей с электроподстанции
Общий вес изъятого составил порядка девяти килограммовВладивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.
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