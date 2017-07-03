В четверг во Владивосток вернется летняя погода

Циклон покинет Приморье к середине недели

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Циклон, накрывший Приморье, покинет регион в середине недели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Дожди пойдут на убыль, выглянет солнце.

В среду, 5 июля, погода в Приморье улучшится, дожди будут прекращаться. Фон ночных температур составит +12…+18 °C, на востоке +6…+11 °C. Днем воздух прогреется до +23…+33 °C.

В конце рабочей недели температурный фон в крае продолжит повышаться. В континентальных районах будет жарко, +27…+34 °C, на побережье +22…+27 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +15…+18 °С, днем +23…+27 °С. К четвергу температурный фон повысится до +25…+28 °C.