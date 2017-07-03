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Общество

«Ростелеком» 5-й год поддержал фотопроект «Посмотри на Владивосток»

Всего на конкурс было заявлено 2196 фотографий
Фото: Рост Фото: Рост
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Подведены итоги ежегодного фотопроекта, посвященного столице Приморского края «Посмотри на Владивосток». «Ростелеком» пятый год подряд выступает партнером мероприятия. В этом году компания наградила победителя в номинации «События», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Ростелеком. 

В рамках проекта 2 июля, в кинотеатре «Уссури» состоялась официальная презентация фотоальбома «Посмотри на Владивосток – 2016». В него вошли лучшие снимки приморских фотографов, как профессионалов, так и любителей, сделанные в городе в прошлом году. Цель проекта достоверно запечатлеть год из жизни Владивостока в самых ярких и неординарных фотографиях.

Всего на конкурс было заявлено 2196 фотографий от авторов со всей России. Экспертное жюри определяло победителей в семи номинациях: «Архитектура», «Повседневность», «События», «Портрет», «Море», «Школа» и «Транспорт».

«С проектом «Посмотри на Владивосток» мы дружим со дня его основания – 5 лет. За время своего существования он стал своеобразной летописью Владивостока. Каждая фотография – неповторимый взгляд на город: его историю, природу, людей и культуру. Компания традиционно поддерживает инициативы в творческой и социальной сферах. Они способствуют устойчивому развитию общества и повышению качества жизни в стране», – отметила Любовь Алексеева, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома».

С работами победителей конкурса «Посмотри на Владивосток» можно познакомиться на в Музее современного искусства «АртЭтаж» (улица Адмирала Фокина, 25) с 5 июля по 30 июля.

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