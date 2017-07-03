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Еще 16 пляжей открыли для купания в Приморье

Всего в 2017 году в крае будут открыты для купания почти 80 пляжей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

По результатам технического освидетельствования открыто еще 16 пляжей для купания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время пригодными для отдыха признаны 34 пляжа.

Пляжи проверяются по нескольким показателям:

– укомплектованность спасательных постов, наличие спасателей, подготовленных к оказанию первой медицинской помощи пострадавшим;

– техническое состояние мостков, трапов, используемых для схода в воду, вышек и других сооружений, оборудование детских купален;

– обозначение границ заплыва в местах купания;

– наличие акта обследования дна пляжа в границах заплыва;

– отсутствие на территории пляжа в границах заплыва пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся;

– наличие информационных стендов с правилами купания и поведения на пляже.

Для недопущения гибели или травматизма людей на водных объектах спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности:

– запрещено купаться в необорудованных местах и в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими знаками и надписями;

– опасно нырять в незнакомых местах: на дне могут оказаться бревна, камни, коряги, металлические прутья;

– не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;

– нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы, такое поведение опасно даже для умеющих хорошо плавать, также человек может оказаться на пути следования быстроходных маломерных судов и, будучи незамеченным судоводителем, получить серьезные травмы;

– запрещено употреблять спиртные напитки, находясь на пляжах и в местах организованного отдыха у воды;

– нельзя оставлять маленьких детей вблизи водоемов без присмотра взрослых даже на короткое время;

– при купании в холодной воде в жаркую погоду требуется большая осторожность для людей с болезнями сердца;

– не следует купаться в одиночку, рядом всегда должен быть кто-нибудь, чтобы в случае необходимости оказать помощь.

Безопаснее всего купаться в специально оборудованных местах: на пляжах, в бассейнах, купальнях. В случае происшествия следует немедленно звонить по телефону 010.

Отметим, всего в 2017 году в Приморье будут открыты для купания почти 80 пляжей. В этом сезоне количество пляжных территорий в регионе, соответствующих всем нормам, превысит показатель прошлого года почти на треть. Наибольшей популярностью традиционно пользуются места отдыха в Находке и Владивостоке, а также Хасанском и Партизанском муниципальных районах. Здесь проверку на соответствие нормам ГИМС будут проходить 14, 11, 35 и 10 пляжных территорий соответственно.

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