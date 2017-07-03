Владелец земли оштрафован на 70 тысяч рублей

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

В Приморье обнаружено почти 7 тысяч гектаров брошенных сельхозугодий: руководитель крупной компании Кировского района за более чем 6,8 тысячи гектаров брошенных земель оштрафован на 70 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росельхознадзора. Зараставшая сорняками и кустарниками, территории не использовались в течении нескольких лет.

Участок в Кировском районе зарос многолетними сорняками и деревьями.

Пользователем заброшенных земель является крупная местная компания. Юрлицу было выдано соответствующее предписание, но при проверке его исполнения был обнаружен тот факт, что на угодьях все осталось по-прежнему. После этого глава компании был оштрафован мировым судом.

В судебное заседание директор компании не явился, несмотря на то, что о месте и времени рассмотрения дела он был извещен своевременно.