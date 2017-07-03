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В Приморье не пустили китайские абрикосы с экскрементами

Грузовик с фруктами и овощами завернули обратно в Полтавке
Фото: iStock Фото: iStock
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

В Приморье не пустили партию абрикосов, зараженных персиковой плодожоркой и ее экскрементами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росельхознадзора.

В ходе контроля на госгранице с КНР (в автомобильном пункте пропуска "Полтавка") была обнаружена и отправлена назад в Китай партия зараженной сельскохозяйственной продукции. Вес возвращенной партии составил 24 тонны. Это персики, слива, абрикосы, арбузы, виноград, яблоки, нектарины, кабачки, перец, капуста, баклажаны, томаты.

Заражению персиковой плодожоркой, из общего объёма ввезенной продукции, подверглось 200 килограммов абрикосов. 

Справка:

Гусеницы персиковой плодожорки питаются самыми разнообразными дикими и культурными плодовыми растениями: яблоками, грушами, персиком, абрикосом, айвой, сливой, вишней, рябиной, боярышником, шиповником. Гусеницы выгрызают ходы во всех направлениях плода, заполняя его экскрементами. В одном плоде одновременно развиваются несколько гусениц. В необрабатываемых садах повреждаемость плодов гусеницами вредителя может достигать 80-90%.

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