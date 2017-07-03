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Общество

На реках Приморья ожидается подъем уровня воды

Выхода рек из берегов не ожидается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 июля, в Приморье сохраняется неустойчивый характер погоды, идут дожди, в отдельных районах сильные, с ливнями и грозами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

На большинстве рек Приморья наблюдаются преимущественно небольшие колебания уровня воды. Локальные подъёмы уровня воды до 0,5 м наблюдаются в бассейнах рек Илистая, Раздольная, Большая Уссурка, Бикин, реки в берегах. Опасных гидрологических явлений не наблюдается.

Уровни воды ниже отметок выхода воды на пойму в верхнем течении рек края на 0,67–1,7 м, в среднем и нижнем течении — ниже на 1,8–2,5 м.

В ближайшие двое суток на большинстве рек края ожидается подъем уровня воды на 5–10 см, на отдельных участках рек центральных и западных районов до 30 см. Выхода рек из берегов, опасных гидрологических явлений не ожидается.

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