На реках Приморья ожидается подъем уровня воды

Выхода рек из берегов не ожидается

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 июля, в Приморье сохраняется неустойчивый характер погоды, идут дожди, в отдельных районах сильные, с ливнями и грозами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

На большинстве рек Приморья наблюдаются преимущественно небольшие колебания уровня воды. Локальные подъёмы уровня воды до 0,5 м наблюдаются в бассейнах рек Илистая, Раздольная, Большая Уссурка, Бикин, реки в берегах. Опасных гидрологических явлений не наблюдается.

Уровни воды ниже отметок выхода воды на пойму в верхнем течении рек края на 0,67–1,7 м, в среднем и нижнем течении — ниже на 1,8–2,5 м.

В ближайшие двое суток на большинстве рек края ожидается подъем уровня воды на 5–10 см, на отдельных участках рек центральных и западных районов до 30 см. Выхода рек из берегов, опасных гидрологических явлений не ожидается.