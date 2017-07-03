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Общество

И.о главы города Константин Межонов поздравил победителей проекта «Посмотри на Владивосток - 2016»

В фотоальбом «Посмотри на Владивосток-2016» вошло 157 работ
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 2 июля, в день 157-летия Владивостока, в столице Приморья состоялась презентация пятого фотоальбома «Посмотри на Владивосток - 2016», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В юбилейном альбоме «Посмотри на Владивосток-2016» в честь 157-летия Владивостока – ровно 157 фотографий, а в конкурсном отборе участвовали более 2 000 фотокарточек. На всех фотографиях динамично развивающийся Владивосток, архитектура, пейзажи, природа и, конечно, жители города.

В кинотеатре «Уссури» собралось множество фотографов-участников проекта. Гостей праздника поприветствовал, поздравил с Днём города и пожелал дальнейших успехов и.о. главы Владивостока Константин Межонов.

В фотоальбом «Посмотри на Владивосток-2016» вошло 157 работ в номинациях "Архитектура", "Портрет", "События", "Повседневность", "Море", "Транспорт" и "Школа". В составе жюри проекта - британский фотограф Рольф Гобитс, искусствовед, директор Научно-исследовательского института изобразительных искусств при Российской академии художеств Наталья Толстая, главный хранитель Приморского государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева Нина Керчелаева, галерист Александр Городний, редактор Шаши Мартынова (Москва), просветитель, профессор Вашингтонского государственного университета, ученый-славист, специалист по русской литературе и русскому кино Биргитта Ингемансон, приморский фотограф-пейзажист и путешественник Виталий Берков и многие другие.

Победители номинаций:

1. «Повседневность» - Василиса Вакилова с фотографией «Присмотрись».

2. «Архитектура» - Вячеслав Туктамышев («В день города»).

3. «Транспорт» - Андрей Михайлов («Владивостокские зимние "пробки").

4. «Море» - Анна Пожарская («Прогулка на закате в бухте Патрокл»).

5. «Школа» - Инна Корнеева («Первый урок»).

6. «Портрет» - Наталья Малышева («Дочки-матери»).

7. «События» - Анастасия Демина («Вот и год пролетел»).

А лучшей фотографией проекта стал снимок Евгения Ващенко «Ой, напугал!»

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