Мопедист попал в ДТП во Владивостоке

Пострадавший госпитализирован с переломом и сотрясением

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

40-летний водитель мопеда Honda попал в ДТП во Владивостоке: по предварительным данным, мужчина не справился с управлением, заехал колесом в выбоину и опрокинулся, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Это произошло в районе дома №7 по улице Радио.

Известно, что мужчина двигался в сторону улицы Черноморской.

Мужчина был госпитализирован в Тысячекоечную больницу с закрытым переломом левого предплечья и сотрясением мозга.

Детали ДТП выясняются.

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