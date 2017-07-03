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Спорт

Яхтсмены поздравили Владивосток с днем рождения парусными гонками

Парусный фестиваль состоялся в минувшие выходные
Фото: яхт-клуб Фото: яхт-клуб "Семь футов"
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

В минувшие выходные, 1 и 2 июля, в дни празднования Дня города состоялся Чемпионат г.Владивостока по парусному спорту. Несколько десятков яхт, начиная от детских швертботов "Оптимист" до яхт свыше 40 футов украсили празднование дня рождения Владивостока гонками в Амурском заливе и бухте Золотой Рог, сообщает РИА VladNews со ссылкой на яхт-клуб «Семь футов».

Впервые яхтсмены Владивостока стартовали из-под Золотого моста в 2013 году, с тех пор эта гонка стала одной из самых любимых не только самих спортсменов, но и горожан города. Старт гонки прекрасно виден с набережной Цесаревича, с Маяка Токаревского, мимо которого пролегает маршрут яхт, а также с набережной Спортивной гавани. Поистине, этот праздник на воде стал городским событием, которого ждут.

В этом году соревнования и дата дня рождения Владивостока удачно совпали с выходным днем, поэтому на величественные паруса собралось посмотреть немало владивостокцев в самых популярных местах прогулок.

1 июля планировалось провести три гонки по акватории Амурского залива вблизи Спортивной гавани. Здесь в полдень уже гуляли сотни людей, которые любовались проходящими поблизости парусниками. Старт гонки намечался на 12.00, однако отсутствие ветра внесло свои коррективы: первая и единственная гонка началась в 14.00 и продолжалась до 16.30. Многие гости Спортивной набережной наблюдали с причалов и парапетов за парусной борьбой.

Главное парусное мероприятие, посвященное Дню города, было запланировано на 2 июля. Все участники регаты пришли в бухту Золотой Рог, где в 12.00 был дан старт уже традиционной гонке из-под Золотого моста.

В отличие от предыдущего дня, с ветром участникам повезло – под полными парусами яхты вышли из узкой бухты, чтобы направиться к острову Уши, затем к Спортивной набережной и оттуда на финиш, к гавани яхт-клуба «Семь футов».

В гонке из Золотого Рога принимают участие все желающие яхтсмены, даже те, кто обычно не выступает на соревнованиях. Можно сказать, у Владивостока, наконец, появился настоящий парусный фестиваль.

Победителями Чемпионата г.Владиовостока стали:

В зачетной группе "25 футов":

1 место - яхта "Черная жемчужина" (капитан Юрий Кузнецов)

2 место - яхта "Магистр" (капитан Игорь Попов)

3 место - яхта "Грэй" (капитан Владимир Савин)

В зачетной группе "Конрад 25Р":

1 место - яхта "Факт" (капитан Сергей Иванов)

2 место - яхта "Иллюзион" (капитан Дмитрий Нацвин)

3 место - яхта "Импульс" (Константин Литвинцев).

В зачетной группе "35 футов":

1 место - яхта "София" (капитан Сергей Леонов)

2 место - яхта Десижн" (капитан Николай Чубенко)

3 место - яхта "Альф" (капитан Леонид Немцев).

В зачетной группе "Плату 25":

1 место - яхта "Депеш Мод" (капитан Арсен Кеворков)

2 место - яхта "Скутер" (капитан Руслан Красноперов)

3 место - яхта "Бригада С" (капитан Никита Стральский)

В зачетной группе ORC:

1 место - яхта "Кураж" (капитан Владимир Королев)

2 место - яхта "Тайм Машин" (капитан Михаил Ермаков)

3 место - яхта "Аляска" (капитан Юрий Пахолюк).

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