​За пьяную езду накажут еще сотню владивостокских водителей

Всего за неделю зарегистрировано более 2 тысяч нарушений ПДД

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

За пьяную езду накажут еще почти сотню владивостокских водителей: за минувшую неделю 94 автолюбителя попались на вождении "подшофе", сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Всего в приморской столице за минувшую семидневку было зарегистрировано 2 158 различных нарушений ПДД.

В 443 случаях нарушения ПДД привели к авариям. Зарегистрировано 285 ДТП с материальным ущербом. В 67 случаях участники столкновений составили европротоколы. В 9 авариях пострадали 9 человек.

Правила дорожного движения нарушили 24 водителя автобусов, 38 таксистов и 485 пешеходов.

Среди водителей личных автомобилей "популярным" нарушением ПДД стало не предоставление преимущества пешеходам (256). Детей при перевозке не пристегнули 122 авто-родителя. Протоколов по фактам выезда на "встречку" было составлено 46. "Вручную" инспекторы ГАИ выловили на дорогах приморской столицы 102 нарушителей скоростного режима.

Что касается протоколов по тонировке, их было составлено 125. По фактам нарушения правил парковки было составлено 352 протокола. На штраф-стоянку доставлено 349 ТС.

На дорогах Владивостока были задержаны 29 злостных неплательщиков штрафов; составлены протоколы по статье 20.25 КоАП РФ.