В Приморье ночью сгорел дачный дом, есть пострадавший

Причины возгорания устанавливаются

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 2 июня, в 3.55 в пожарно-спасательную службу города Находка поступило сообщение о пожаре в дачном доме, расположенном на улице Центральная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 10 минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые провели разведку и установили очаг возгорания.

В 4.13 пожар был локализован, в 6.06 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м. В результате происшествия был обнаружен пострадавший. При тушении было задействовано 11 человек личного состава и 2 единицы техники.