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Общество

Во Владивостоке в ДТП пострадали пять человек

За праздничные выходные в городе зарегистрировано более 110 аварий
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

На дорогах Владивостока за минувшие праздничные выходные (горожане праздновали День города), 1 и 2 июля, в пяти ДТП пострадали пять человек, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. За уикенд в приморской столице произошло 119 различных столкновений транспортных средств, в том числе 74 аварии с материальным ущербом. Участники 14 ДТП составили европротоколы.

Жители и гости города в эти дни нарушили ПДД 589 раз.

Инспекторами ДПС составлены соответствующие протоколы: 30 по пьяной езде, 65 по перевозке не пристегнутых спецустройствами детей. Составлено 40 протоколов по тонировке не по ГОСТу, 62 - по нарушениям правил парковки.

"Вручную" сотрудники ГАИ Владивостока отловили 34 нарушителя скоростного режима. На полосу встречного движения выехали 13 водителей. На СВЗТ доставлено 66 автомобилей.

По случаям не предоставления водителями преимущества пешеходам составлено 67 протоколов. В свою очередь, пешеходы, пересекавшие дороги в неположенных местах, получили на руки от ГИБДД 146 копий протоколов об административных нарушениях. Выявлено 4 нарушителя по статье 20.25 КоАП РФ.

Водители автобусов пойманы на 9 нарушениях ПДД, а таксисты - на 19.

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