Пенсионер на универсале сбил девушку-пешехода на «зебре»

60-летний мужчина за рулем универсала Toyota Corolla Fielder сбил 26-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №2 по улице 1-я Морская во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Время наезда - около часу ночи.
Автомобиль двигался со стороны улицы Алеутской в сторону улицы Бестужева.
Потерпевшая получила сотрясение головного мозга, направлена на амбулаторное лечение.
Детали ДТП выясняются.
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