Пенсионер на универсале сбил девушку-пешехода на «зебре»

Наезд произошел ночью в центре Владивостока

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

60-летний мужчина за рулем универсала Toyota Corolla Fielder сбил 26-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №2 по улице 1-я Морская во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Время наезда - около часу ночи.

Автомобиль двигался со стороны улицы Алеутской в сторону улицы Бестужева.

Потерпевшая получила сотрясение головного мозга, направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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