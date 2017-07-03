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Пенсионер на универсале сбил девушку-пешехода на «зебре»

Наезд произошел ночью в центре Владивостока
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

60-летний мужчина за рулем универсала Toyota Corolla Fielder сбил 26-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №2 по улице 1-я Морская во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Время наезда - около часу ночи.

Автомобиль двигался со стороны улицы Алеутской в сторону улицы Бестужева.

Потерпевшая получила сотрясение головного мозга, направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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