Жительница Приморья во время посиделок у подруги украла у нее ювелирные украшения

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жительницы Находки, которая сообщила, что у нее похитили дорогостоящею золотую цепочку с кулоном, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в гости к потерпевшей приходила подруга, которая, воспользовавшись моментом, похитила ювелирные изделия из шкафа на общую сумму 100 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 18-летнюю жительницу Находки, которая дала признательные показания.

Девушка сообщила, что похищенные украшения сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до пяти лет.