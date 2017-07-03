Жительница Приморья во время посиделок у подруги украла у нее ювелирные украшения

В отдел полиции поступило сообщение от жительницы Находки, которая сообщила, что у нее похитили дорогостоящею золотую цепочку с кулоном, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в гости к потерпевшей приходила подруга, которая, воспользовавшись моментом, похитила ювелирные изделия из шкафа на общую сумму 100 тысяч рублей.
В ходе розыска сотрудники полиции задержали 18-летнюю жительницу Находки, которая дала признательные показания.
Девушка сообщила, что похищенные украшения сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила по своему усмотрению.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».
Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до пяти лет.