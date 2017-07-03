ГИБДД Владивостока: Женщина-водитель получила перелом костей таза в ДТП

Авария с участием трех авто произошла на проспекте 100-летия

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Женщина, находившаяся за рулем Suzuki Solio, получила закрытый перелом костей таза во время пятничного ДТП на проспекте 100 лет Владивостоку, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Она была госпитализирована в травматологическое отделение. Больше в столкновении трех автомобилей никто не пострадал.

29-летняя автоледи за рулем Suzuki двигалась со стороны улицы Днепровской в с торону улицы Печорской. По предварительным данным, она не справилась с управлением, и ее авто вылетело на полосу встречного движения, где столкнулось с Toyota Corolla Axio и Mitsubishi Pajero

Детали ДТП выясняются.

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