Иномарка размоталась об леерное ограждение в пригороде Владивостока

Никто не пострадал

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 июля, на аэропортовской трассе произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews.

По словам свидетелей транспортного происшествия, водитель решил объехать препятствие на дороге, однако его начало заносить на скорости. Рулей не справился с управлением, в результате чего «насадил» свою иномарку на леерное ограждение.

Водитель отделалась лишь травмами.

В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.