Иномарка размоталась об леерное ограждение в пригороде Владивостока

Сегодня, 3 июля, на аэропортовской трассе произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews.
По словам свидетелей транспортного происшествия, водитель решил объехать препятствие на дороге, однако его начало заносить на скорости. Рулей не справился с управлением, в результате чего «насадил» свою иномарку на леерное ограждение.
Водитель отделалась лишь травмами.
В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.
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