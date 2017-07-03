Молодой человек, к счастью, не сильно пострадал

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Стали известны подробности аварии с участием пьяного пешехода во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним, нетрезвый мужчина перепрыгнул через ограждение, выбежал на дорогу - и был сбит машиной в районе дома № 18 по улице Котельникова. Мужчина очень просил окружающих не сообщать об аварии в ГИБДД, чтобы у автоледи не было проблем.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел около 02:10 в ночь с субботы на воскресение. За рулем Suzuki Kei была 38-летняя женщина. Автомобиль двигался со стороны улицы Баляева в сторону Тобольской. 26-летний потерпевший получил сотрясение мозга и направлен на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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