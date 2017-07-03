Евро продолжает расти

Курс валют на 3 июля

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.38 рублей, а евро - 67.80 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили, что до конца текущего года курс иностранных валют будет находиться в стабильном состоянии, однако отечественную валюту к концу осеннего периода ждет очередное падение. Связано это, по мнению экспертов, может быть с неблагоприятной ситуацией на нефтяном рынке. Также финансисты сообщают, что в ближайшее время колебания ждут и европейскую валюту, которая может достигнуть к концу недели отметку в 69 рублей.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Россельхозбанке за 59.50 рублей, а продать валюту выгодно в Банке Уссури за 58.60 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Банке ФИНАМ за 68.00 рублей, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 67.25 рублей за один евро.