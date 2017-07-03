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Общество

Кишечная палочка обнаружена в подземных родниках Приморья

Специалисты взяли пробы воды
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Специалисты Приморского водоканала проверили воду из четырех наиболее популярных у жителей подземных родников. В двух из них обнаружена кишечная палочка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Пробы воды были взяты для проведения исследований для определения качества воды и ее соответствия гигиеническим нормативам, установленным для воды питьевого качества. Вода была отобрана в четырех родниках: «Фадеева», «3 сосны» (Щитовая), «Серебряная слеза» (Шамора, перевал) и «Соловей ключ». Исследуемые показатели: цветность, мутность, рН, нитраты, аммоний, окисляемость и микробиологические показатели.

Результаты исследования показали, что качество воды во всех родниках по химическим показателям соответствует санитарным нормам. Что касается микробиологических показателей, то кишечная палочка была обнаружена в родниках «Фадеева» и «Серебряная слеза».

Кроме того, ни один из четырех родников не оборудован должным образом, что в разы повышает риск употребить небезопасную в гигиеническом отношении воду. 

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