4-летний ребенок получил ушиб мозга в ДТП во Владивостоке

Мальчик находится на лечении в Тысячекоечной больнице

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

4-летний ребенок получил ушиб головного мозга легкой степени в аварии на улице Пальчевского во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Мальчик находится на лечении в Тысячекоечной больнице. В момент ДТП он находился в детском удерживающем устройстве в автомобиле Toyota RAV4.

Лобовое столкновение произошло в воскресенье около 14:30. Водитель автомобиля марки Honda, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречку в районе дома №4 по улице Пальчевского, где столкнулся с Toyota RAV4.

Детали ДТП выясняются.

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