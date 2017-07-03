Опасный водитель автобуса задержан во Владивостоке: он работал больше полугода без прав

Мужчина лишился документов осенью 2016-го из-за пьяной езды

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на 100 часов исправительных работ осужден водитель одной из частных транспортных компаний города: лишенный водительских прав мужчина перевозил людей в автобусе марки Daewoo по маршруту №4, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Как отметили в Госавтоинспекции, при себе у 40-летнего водителя был путевой лист, в котором был указан номер водительского удостоверения; однако документа он лишился еще в октябре 2016 года по решению мирового судьи Советского района за отказ от медосвидетельствования на алкоголь - сроком на 18 месяцев. Само водительское удостоверение, по номеру которого шофер работал более полугода, находится на хранении в ГИБДД Владивостока.

При сверке узлов агрегатов автобуса также были обнаружены признаки подделки маркировки номера шасси. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа отдела полиции №2 города Владивостока. Маршрутный автобус передан на ответственное хранение владельцу.

Опасный автобус был остановлен на остановке "Фрегат", в районе дома №21 по улице 50 лет ВЛКСМ.

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