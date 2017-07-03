Как не навредить ребенку в процессе развода?

Рассказал известный психолог Владивостока

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Многие семьи, переживающие развод, находятся под влиянием типичной иллюзии: ненавистный супруг/супруга, как по мановению волшебной палочки, исчезнет, растворится в воздухе. Но в большинстве случаев, когда в семье имеются дети, реальность выглядит совсем иначе. О том, как грамотно выйти из тяжелой ситуации, сохранить уважение друг к другу и не делить ребенка между собой, рассказал семейный психолог Олег Юрьевич Сумарин.

«Очень важно родителю, который, возможно, читает эту статью, удержаться от манипуляций, от использования ребенка как средства управления своим партнером. Надо сохранить дистанцию и выводить ребенка из проблем. Если отношения рушатся ни в коем случае нельзя при нем говорить что-либо негативное о партнере».

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