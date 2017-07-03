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В Приморье погиб автолюбитель в результате опрокидывания иномарки

Сотрудники полиции проводят проверку
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

01 июля в 22.00 в отдел полиции поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства на 24 км автодороги «г.Находка-с.Лазо-п.Ольга-п.Кавалерово». На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГИБДД по Приморскому краю.

Установлено, за рулем автомобиля Toyota Probox находился 42-летний мужчина. Водитель двигался со стороны с. Лазо в направлении г. Находка. При прохождении 24 км автодороги «г.Находка-с.Лазо-п.Ольга-п.Кавалерово» мужчина не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате удара водитель получил тяжелые травмы, от которых скончался в «карете» скорой помощи по дороге в медицинское учреждение. Стаж вождения погибшего составил 11 лет.

По данному факту проводится проверка.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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