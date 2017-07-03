Трусы, пропитанные наркотиками, пытались передать в СИЗО Владивостока

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Сотрудники СИЗО-1 пресекли попытку передачи наркотических средств в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН.

Проверяя очередную передачу, сотрудники заметили, что пара нижнего мужского белья пропитана подозрительным веществом. Экспертиза установила, что подозрительное вещество имеет наркотическое происхождение и является смесью, содержащей производное N-метилэфедрона общей массой почти 3 грамма, что является крупным размером.

По данному факту было возбуждено уголовное дело