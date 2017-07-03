Сильные дожди накрыли Приморье

Все службы жизнеобеспечения края приведены в режим повышенной готовности

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 июля, утром и днем ожидается резкое ухудшение погоды в связи с прохождением циклона над территорией региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время Приморье находится во власти циклона, в результате чего в понедельник на территории региона пройдут сильные дожди с количество осадков от 15 до 45 миллиметров, местами очень сильные с количеством осадков до 50 миллиметров за 12 часов и менее. Также местами возможны грозы.

По словам специалистов, осадки могут привести к подъему уровня рек с подтоплением низководных мостов, сельхозугодий и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках, на реках южной половины края возможен подъем уровня воды до одного метра, без значительных разливов и затоплений.

Жителям и гостям Приморья во время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку на период действия предупреждения.