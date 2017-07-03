Сотрудники Госавтоинспекции отмечают сегодня профессиональный праздник

Многие сотрудники несут круглосуточную службу

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Ежегодно 3 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции, установленный приказом Министра внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 3 июля 2009 года. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных кoмиccapoв от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В Правилах дорожного движения 1936 года говорилось: «Все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначения — всем машинам специального назначения и автобусу».

В 60-x годах Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении, а первые единые Правила дорожного движения стали действовать в СССР с 1 января 1961 года.

Сегодня, 81 год спустя, Госавтоинспекции включает дорожно-патрульную службу, дорожный и технический надзор, экзаменационно - регистрационную работу, пропаганду безопасности дорожного движения, Центр фото-видеофиксации правонарушений. Общая штатная численность сотрудников, стоящих на страже приморских дорог – 2114 человек.

Многие сотрудники несут круглосуточную службу, выезжают в служебные командировки на территорию Северного Кавказа.

Большое внимание уделяется повышению профессионализма сотрудников. Стали традиционными совместные учения Госавтоинспекции и служб спасения. Строятся современные здания, подразделения получают современный автотранспорт, новейшие технические средства фиксации правонарушений.

В свой профессиональный праздник хранители дорог получают поздравления от друзей, коллег и руководства, а особо отличившихся сотрудников, ветеранов службы, внесших вклад в укрепление правопорядка, награждают в этот день почетными грамотами и государственными наградами.