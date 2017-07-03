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Подростки помогли раскрыть ограбление в Приморье

Злоумышленник был задержан
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась 48-летняя жительница Уссурийска, который сообщила о хищении с принадлежащей ей иномарки бокового зеркала заднего вида, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что очевидцами происшествия оказались 13-летние школьники, которые находились во дворе дома по улице Советская рядом с автостоянкой. Школьники заметили стоящие рядом одинаковые машины, в одной из которых находился водитель. Злоумышленник, не выходя из свой автомашины, через открытое окно похитил боковое зеркало заднего вида с рядом стоящего транспортного средства, после чего скрылся.

Подростки записали номер автомобиля, о чем и сообщили сотрудникам полиции.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 31-летнего ранее совершавшего преступления местного жителя, который дал признательные показания. В ходе досмотра принадлежащей злоумышленнику автомашины обнаружено похищенное автозеркало.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит лишение свободы до двух лет.

Подросткам были вручены благодарственные письма за активную гражданскую позицию и помощь в раскрытии преступления.

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