Депутат Госдумы: Министр образования знает о закрытии филиалов ДВФУ 10:21, 03 июля Депутат Госдумы: Министр образования знает о закрытии филиалов ДВФУ
Двое приморцев после отличного отдыха решили добраться до Владивостока на своих «двух» 09:57, 03 июля Двое приморцев после отличного отдыха решили добраться до Владивостока на своих «двух» (Видео)
«Мастер парковки» искупал авто в озере с лотосами в Приморье 09:40, 03 июля «Мастер парковки» искупал авто в озере с лотосами в Приморье (Фото)
Новостная лента
Июль, 03 понедельник
10:22
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
10:22
​Фэншуй прогноз для владивостокцев на июль Эксклюзив
10:21
Депутат Госдумы: Министр образования знает о закрытии филиалов ДВФУ
10:09
Подростки помогли раскрыть ограбление в Приморье
09:58
Детей Приморского края познакомят с морскими музеями
09:57
Двое приморцев после отличного отдыха решили добраться до Владивостока на своих «двух» Видео
09:40
«Мастер парковки» искупал авто в озере с лотосами в Приморье Фото
09:19
Путин расширил территорию Свободного порта Владивосток
09:16
Массовая авария произошла во Владивостоке
09:05
Два авиарейса прибывают во Владивостоке раньше времени, один – задерживается
08:50
Гороскоп на 3 июля
08:48
Часть домов во Владивостоке останутся без света в понедельник, 3 июля Адреса
08:44
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 3 июля Адреса
08:42
Во Владивостоке сегодня дождь
07:27
На юге Приморья обнаружен уникальный могильник
06:02
Стало известно, какими станут дети родителей, зависимых от гаджетов
05:03
Известный бизнесмен вложил 100 000 долларов в возрождение мамонтов
04:02
Ученые рассказали о стоматологии у неандертальцев
03:10
Доказано, что младенцы умеют читать мысли
02:08
Грязный воздух связали с диабетом
01:06
До конца года в СП Владивосток будут работать 45 новых предприятий
00:03
Сергей Качаев: Будем внедрять в ДФО ЗОЖ и правильное питание
Июль, 02 воскресенье
23:07
Пьяный джентльмен прыгнул под колеса авто во Владивостоке
22:02
Повышать население ДФО будут с учетом специфики регионов
21:04
Вопиющие нарушения в медицине приморского города обнаружила прокуратура
20:01
Снижение тарифов на электроэнергию пока не коснется Приморья
19:04
ЧП в Приморье: на лоджии жилого дома росло дерево
18:03
Для будущих поколений дальневосточников будет создан особый фонд
17:32
Автомобиль ушел в кювет после ДТП в Приморье Фото
17:02
В пригороде Владивостока ветер сорвал крышу и швырнул ее на Lexus и Nissan
16:25
В Приморье строится завод по производству домокомплектов
16:07
ДВФУ наградил 100 лучших выпускников-2017
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4156 (95) от 30 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без глянца и пафоса. Только с любовью
Гостиница на Бурном уйдет по-английски?
Потусим, Владивосток?
Пробежать за миллион
Дорогие владивостокцы!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Детей Приморского края познакомят с морскими музеями

Для участия в маршруте необходима предварительная регистрация!
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Музеи Дальневосточного отделения РАН (ДВО РАН) во Владивостоке разработали маршрут, который связывает экспозиции пяти естественнонаучных музеев и морское побережье Приморского края, сообщает РИА VladNews.

Тема маршрута 2017 года –“В КРУГЕ ЖИЗНИ”.

Участники игры – путешествия проведут расследование и узнают, откуда морские обитатели берут энергию для Жизни и почему для них так важна вода, станут открывателями Чудо-островка, узнают, чей дом лучше и познакомятся с чудесными превращениями камня.

Маршрут работает в музеях: 17 июня - 8 июля

В "Музее природы моря и её охраны" Дальневосточного морского заповедника - филиала ННЦМБ ДВО РАН – маршрут работает до 15 сентября.

Участники:

Музей Национального научного центра морской биологии - ННЦМБ ДВО РАН - инициатор и координатор маршрута

«Приморский океанариум» - филиал ННЦМБ ДВО РАН

Музей «Природы моря и её охраны» Дальневосточного морского заповедника - филиал ННЦМБ ДВО РАН

Геолого-минералогический музей Дальневосточного геологического института ДВО РАН

Ботанический сад-институт ДВО РАН

Зоологический музей ДВФУ – участвует во втором этапе маршрута.

Маршрут состоит из двух этапов

1 этап

Путешествие по экспозициям музеев, пройти которое можно самостоятельно с помощью игрового путеводителя. Игровые путеводители разработаны для детей 6-10 лет в сопровождении взрослых. Посещать музеи можно в любой последовательности. В финале маршрута в каждом музее после выполнения заданий вам поставят печать в папку-путешественника.

2 этап

Семейные экспедиции на побережье ПриМорья.

Участники смогут превратить традиционный летний отдых на море в исследовательскую экспедицию и помочь научным сотрудникам.

Участники 2-го этапа смогут скачивать задания для выполнения вместе с детьми, задавать вопросы научным консультантам, а также рассказывать о своих находках и приключениях в группах проекта в соцсетях.

Желающие смогут подключиться к исследовательскому проекту – «ВОДОРОСЛИ: МИКРО- и МАКРО-» и помочь научным сотрудникам.

Путешественники, которые пройдут весь маршрут, смогут открыть тайны Жизни и собрать волшебный браслет!

Для участия в маршруте необходима предварительная регистрация!

comments powered by Disqus
Похожие новости
Двое приморцев после отличного отдыха решили добраться до Владивостока на своих «двух»
09:57, 03 июля 2017 Двое приморцев после отличного отдыха решили добраться до Владивостока на своих «двух»

Парни подняли настроение автолюбителям

Два авиарейса прибывают во Владивостоке раньше времени, один – задерживается
09:05, 03 июля 2017 Два авиарейса прибывают во Владивостоке раньше времени, один – задерживается

Изменения в расписании

Гороскоп на 3 июля
08:50, 03 июля 2017 Гороскоп на 3 июля

День будет благоприятным

Часть домов во Владивостоке останутся без света в понедельник, 3 июля
08:48, 03 июля 2017 Часть домов во Владивостоке останутся без света в понедельник, 3 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 3 июля
08:44, 03 июля 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 3 июля

Плановое отключение

Во Владивостоке сегодня дождь
08:42, 03 июля 2017 Во Владивостоке сегодня дождь

Приморье находится во власти циклона

На юге Приморья обнаружен уникальный могильник
07:27, 03 июля 2017 На юге Приморья обнаружен уникальный могильник

Находка эпохи Империи Цзинь увенчала археологическую экспедицию