Детей Приморского края познакомят с морскими музеями

Для участия в маршруте необходима предварительная регистрация!

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Музеи Дальневосточного отделения РАН (ДВО РАН) во Владивостоке разработали маршрут, который связывает экспозиции пяти естественнонаучных музеев и морское побережье Приморского края, сообщает РИА VladNews.

Тема маршрута 2017 года –“В КРУГЕ ЖИЗНИ”.

Участники игры – путешествия проведут расследование и узнают, откуда морские обитатели берут энергию для Жизни и почему для них так важна вода, станут открывателями Чудо-островка, узнают, чей дом лучше и познакомятся с чудесными превращениями камня.

Маршрут работает в музеях: 17 июня - 8 июля

В "Музее природы моря и её охраны" Дальневосточного морского заповедника - филиала ННЦМБ ДВО РАН – маршрут работает до 15 сентября.

Участники:

Музей Национального научного центра морской биологии - ННЦМБ ДВО РАН - инициатор и координатор маршрута

«Приморский океанариум» - филиал ННЦМБ ДВО РАН

Музей «Природы моря и её охраны» Дальневосточного морского заповедника - филиал ННЦМБ ДВО РАН

Геолого-минералогический музей Дальневосточного геологического института ДВО РАН

Ботанический сад-институт ДВО РАН

Зоологический музей ДВФУ – участвует во втором этапе маршрута.

Маршрут состоит из двух этапов

1 этап

Путешествие по экспозициям музеев, пройти которое можно самостоятельно с помощью игрового путеводителя. Игровые путеводители разработаны для детей 6-10 лет в сопровождении взрослых. Посещать музеи можно в любой последовательности. В финале маршрута в каждом музее после выполнения заданий вам поставят печать в папку-путешественника.

2 этап

Семейные экспедиции на побережье ПриМорья.

Участники смогут превратить традиционный летний отдых на море в исследовательскую экспедицию и помочь научным сотрудникам.

Участники 2-го этапа смогут скачивать задания для выполнения вместе с детьми, задавать вопросы научным консультантам, а также рассказывать о своих находках и приключениях в группах проекта в соцсетях.

Желающие смогут подключиться к исследовательскому проекту – «ВОДОРОСЛИ: МИКРО- и МАКРО-» и помочь научным сотрудникам.

Путешественники, которые пройдут весь маршрут, смогут открыть тайны Жизни и собрать волшебный браслет!

Для участия в маршруте необходима предварительная регистрация!