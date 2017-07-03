Двое приморцев после отличного отдыха решили добраться до Владивостока на своих «двух»

Парни подняли настроение автолюбителям

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 2 июля, в сети появилось видео, где двое молодых людей в автомобильном потоке решили заняться пробежкой, сообщает РИА VladNews.

Бегуны были замечены в районе Шкотово и рассмешили жителей края. Некоторые даже подумали, что молодые люди проиграли в карты во время отдыха.

За несколько часов видео набрало больше 50 тысяч просмотров, а комментаторы все не могут остановиться, продолжая подшучивать над парнями.

«Без номеров и не пристегнутые», «Хорошо бегут, не превышают», «Пассажир такой модный - рука за бортом», «Молодцы парни, и главное по своей полосе двигаются!», «Молодцы, главное соблюдают скоростной режим», «А вживую еще позитивнее было наблюдать», - смеются комментаторы.

Стоит отметить, что парни неплохо вжились в роль, а вот до какой остановки они смогли доехать – неизвестно.

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