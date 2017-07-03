Депутат Госдумы: Министр образования знает о закрытии филиалов ДВФУ 10:21, 03 июля Депутат Госдумы: Министр образования знает о закрытии филиалов ДВФУ
Двое приморцев после отличного отдыха решили добраться до Владивостока на своих «двух» 09:57, 03 июля Двое приморцев после отличного отдыха решили добраться до Владивостока на своих «двух» (Видео)
«Мастер парковки» искупал авто в озере с лотосами в Приморье 09:40, 03 июля «Мастер парковки» искупал авто в озере с лотосами в Приморье (Фото)
Новостная лента
Июль, 03 понедельник
10:22
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
10:22
​Фэншуй прогноз для владивостокцев на июль Эксклюзив
10:21
Депутат Госдумы: Министр образования знает о закрытии филиалов ДВФУ
10:09
Подростки помогли раскрыть ограбление в Приморье
09:58
Детей Приморского края познакомят с морскими музеями
09:57
Двое приморцев после отличного отдыха решили добраться до Владивостока на своих «двух» Видео
09:40
«Мастер парковки» искупал авто в озере с лотосами в Приморье Фото
09:19
Путин расширил территорию Свободного порта Владивосток
09:16
Массовая авария произошла во Владивостоке
09:05
Два авиарейса прибывают во Владивостоке раньше времени, один – задерживается
08:50
Гороскоп на 3 июля
08:48
Часть домов во Владивостоке останутся без света в понедельник, 3 июля Адреса
08:44
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 3 июля Адреса
08:42
Во Владивостоке сегодня дождь
07:27
На юге Приморья обнаружен уникальный могильник
06:02
Стало известно, какими станут дети родителей, зависимых от гаджетов
05:03
Известный бизнесмен вложил 100 000 долларов в возрождение мамонтов
04:02
Ученые рассказали о стоматологии у неандертальцев
03:10
Доказано, что младенцы умеют читать мысли
02:08
Грязный воздух связали с диабетом
01:06
До конца года в СП Владивосток будут работать 45 новых предприятий
00:03
Сергей Качаев: Будем внедрять в ДФО ЗОЖ и правильное питание
Июль, 02 воскресенье
23:07
Пьяный джентльмен прыгнул под колеса авто во Владивостоке
22:02
Повышать население ДФО будут с учетом специфики регионов
21:04
Вопиющие нарушения в медицине приморского города обнаружила прокуратура
20:01
Снижение тарифов на электроэнергию пока не коснется Приморья
19:04
ЧП в Приморье: на лоджии жилого дома росло дерево
18:03
Для будущих поколений дальневосточников будет создан особый фонд
17:32
Автомобиль ушел в кювет после ДТП в Приморье Фото
17:02
В пригороде Владивостока ветер сорвал крышу и швырнул ее на Lexus и Nissan
16:25
В Приморье строится завод по производству домокомплектов
16:07
ДВФУ наградил 100 лучших выпускников-2017
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4156 (95) от 30 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без глянца и пафоса. Только с любовью
Гостиница на Бурном уйдет по-английски?
Потусим, Владивосток?
Пробежать за миллион
Дорогие владивостокцы!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Двое приморцев после отличного отдыха решили добраться до Владивостока на своих «двух»

Парни подняли настроение автолюбителям
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 2 июля, в сети появилось видео, где двое молодых людей в автомобильном потоке решили заняться пробежкой, сообщает РИА VladNews.

Бегуны были замечены в районе Шкотово и рассмешили жителей края. Некоторые даже подумали, что молодые люди проиграли в карты во время отдыха.

За несколько часов видео набрало больше 50 тысяч просмотров, а комментаторы все не могут остановиться, продолжая подшучивать над парнями.

«Без номеров и не пристегнутые», «Хорошо бегут, не превышают», «Пассажир такой модный - рука за бортом», «Молодцы парни, и главное по своей полосе двигаются!», «Молодцы, главное соблюдают скоростной режим», «А вживую еще позитивнее было наблюдать», - смеются комментаторы.

Стоит отметить, что парни неплохо вжились в роль, а вот до какой остановки они смогли доехать – неизвестно.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


comments powered by Disqus
Похожие новости
Два авиарейса прибывают во Владивостоке раньше времени, один – задерживается
09:05, 03 июля 2017 Два авиарейса прибывают во Владивостоке раньше времени, один – задерживается

Изменения в расписании

Гороскоп на 3 июля
08:50, 03 июля 2017 Гороскоп на 3 июля

День будет благоприятным

Часть домов во Владивостоке останутся без света в понедельник, 3 июля
08:48, 03 июля 2017 Часть домов во Владивостоке останутся без света в понедельник, 3 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 3 июля
08:44, 03 июля 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 3 июля

Плановое отключение

Во Владивостоке сегодня дождь
08:42, 03 июля 2017 Во Владивостоке сегодня дождь

Приморье находится во власти циклона

На юге Приморья обнаружен уникальный могильник
07:27, 03 июля 2017 На юге Приморья обнаружен уникальный могильник

Находка эпохи Империи Цзинь увенчала археологическую экспедицию

Стало известно, какими станут дети родителей, зависимых от гаджетов
06:02, 03 июля 2017 Стало известно, какими станут дети родителей, зависимых от гаджетов

Прогноз на будущее неутешителен