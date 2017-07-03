«Мастер парковки» искупал авто в озере с лотосами в Приморье

Это не первое авто, искупавшееся в центре Славянки

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Необычное ночное ДТП случилось в центре поселка Славянка Приморского края: водитель микроавтобуса наполовину утопил свое авто в озере с лотосами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС-Контроль. Что это было - неудачная парковка или шофер не справился с управлением - неизвестно, но многие уверены: после таких "приключений" редкие цветы могут и исчезнуть в водоеме. Тем более, что это не первое авто, нырнувшее в данное озеро.

"Тот случай, когда на билет в океанариум денег не хватает, а дети очень просят", "Рыбку! Рыбку не задави", "Атмосфернинько и за кадром квакание лягушек и тишина..." - пишут комментаторы-юмористы.