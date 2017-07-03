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Политика и экономика

Путин расширил территорию Свободного порта Владивосток

Изменения в закон о СПВ были внесены 1 июля
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин подписал 1 июля документ, вносящий изменения в закон «О свободном порте Владивосток»: теперь к территории СПВ также отнесена территория Углегорского ГО Сахалинской области, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Глава Минвостокразвития Александр Галушка отметил, что эта мера позволит дополнительно привлечь на Сахалин 65 миллиардов рублей частных инвестиций.

Режим СПВ будет способствовать развитию инфраструктуры угольной промышленности Сахалина. Будет запущено 12 новых инвестиционных проектов. В регионе будут созданы 1,3 тысячи новых рабочих мест.

Как ранее заявлял Александр Галушка, Минвостокразвития планирует и дальше расширять границы СПВ и совершенствовать механизм порто-франко.

Напомним, ранее Минвостокразвития внесло в правительство России предложения по распространению режима свободного порта на международные аэропорты Хабаровск (Новый), Петропавловск-Камчатский (Елизово), а также на Советско-Гаванский МР.

Отметим, сейчас режим СПВ действует в 5 дальневосточных регионах (20 муниципальных образованиях): в Приморье, Хабаровском крае, на Сахалине, Камчатке и Чукотке.

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