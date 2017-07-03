Часть домов во Владивостоке останутся без света в понедельник, 3 июля

Сегодня,3 июля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике сетей. Электричество в домах будет отсутствовать с 9 утра до 17 вечера.
Адреса:
Александровича: 44/кв.1, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 52а/кв.1, 54/кв.1, 54/кв.2, 54а, 56/кв.1, 56/кв.2, 58/кв.2, 60/кв.1;
Амурская: 29, 31;
Борисенко: 58, 60, 60/кв.2, 60/кв.20, 62, 64, 66, 68;
Вилкова: 11, 11-13, 11/в 134 м от ориентира на ,-3/, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 15б, 37а;
Монтажная: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7/кв.64;
Рыбацкая: 2, 2а, 3, 6, 6/кв.3, 6/кв.5, 6/кв.6, 8/кв.2, 8кв/кв.3, 8/кв.4;
Светланская: 5;
Строительная 2-я: 7а;
Уборевича: 21;
Фонтанная: 57;