Часть домов во Владивостоке останутся без света в понедельник, 3 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Сегодня,3 июля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике сетей. Электричество в домах будет отсутствовать с 9 утра до 17 вечера.

Адреса:

Александровича: 44/кв.1, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 52а/кв.1, 54/кв.1, 54/кв.2, 54а, 56/кв.1, 56/кв.2, 58/кв.2, 60/кв.1;

Амурская: 29, 31;

Борисенко: 58, 60, 60/кв.2, 60/кв.20, 62, 64, 66, 68;

Вилкова: 11, 11-13, 11/в 134 м от ориентира на ,-3/, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 15б, 37а;

Монтажная: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7/кв.64;

Рыбацкая: 2, 2а, 3, 6, 6/кв.3, 6/кв.5, 6/кв.6, 8/кв.2, 8кв/кв.3, 8/кв.4;

Светланская: 5;

Строительная 2-я: 7а;

Уборевича: 21;

Фонтанная: 57;