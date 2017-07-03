Во Владивостоке сегодня дождь

Приморье находится во власти циклона

Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 июля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь, на юго-западе утром сильный. В отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +13...+32 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке облачно небольшой дождь, утром умеренный. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +14...+16 °C. Температура воды в Амурском заливе +18 °C.



В Уссурийске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +21...+23 °C.



В Находке облачно, дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +18...+20 °C.