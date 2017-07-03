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Общество

На юге Приморья обнаружен уникальный могильник

Находка эпохи Империи Цзинь увенчала археологическую экспедицию
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Археологическая экспедиция, которую сотрудники ДВФУ организовали на территории Шкотовского района Приморского края, завершилась обнаружением большого могильника чжурчжэней, существующего со времен Империи Цзинь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Захоронение чжурчжэней такого масштаба, как отмечают археологи, было найдено в регионе впервые.

"Захоронение датируется XII-XIII веком. При раскопках этого уникального объекта было обнаружено колоссальное количество интереснейших артефактов - тут и оружие, и украшения, и разнообразные предметы быта, и монеты, и еще десятки и сотни предметов", - говорят представители ДВФУ.

Большая часть обнаруженных погребений представляют собой каменные объекты круглой формы; внутри каждого такого объекта сразу два-три захоронения. Костей, при этом, в захоронениях нет: чжурчжэни хоронили исключительно прах.

Судя по некоторым особенностям захоронений, здесь покоятся не простые люди, а представители знати, заключают археологи и добавляют, что в этом районе, судя по всему, когда-то было большое городище.

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